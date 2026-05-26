Meno perdite e più tecnologia | la rivoluzione invisibile dell' acqua nel lecchese

Ogni volta che apriamo il rubinetto, l'acqua che esce proviene da un sistema complesso che richiede interventi costanti per ridurre le perdite e aggiornare le tecnologie. Negli ultimi anni sono stati effettuati investimenti significativi per migliorare la rete di distribuzione e ridurre le dispersioni. Le aziende idriche hanno adottato sistemi avanzati di monitoraggio e controllo per ottimizzare la gestione delle risorse. La rete di distribuzione in regione si sta evolvendo con tecnologie più efficienti.

Ogni volta che apriamo il rubinetto compiamo un gesto naturale, ma dietro quel flusso continuo c’è un lavoro immenso per proteggere l’oro blu. Noi di Lario Reti Holding, come gestori del Servizio Idrico Integrato, abbiamo intrapreso una vera e propria sfida tecnologica per rendere le nostre reti più intelligenti ed efficienti, grazie anche ai fondi europei del PNRR. I risultati del nostro ultimo Bilancio Idrico parlano chiaro: stiamo cambiando il volto della nostra rete. I numeri del cambiamento Negli ultimi cinque anni, grazie alla modernizzazione delle infrastrutture, abbiamo raggiunto traguardi straordinari che toccano direttamente la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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