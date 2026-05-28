Perché Italia-Turchia di volley non si vedrà in tv stasera | due insolite alternative in streaming
La partita tra Italia e Turchia di volley non sarà trasmessa in tv questa sera. Al suo posto, due alternative di streaming saranno disponibili per seguire l’amichevole, che apre la stagione della nazionale maschile. L’incontro si svolge in un contesto di tre partite consecutive, con la seconda prevista a Verona contro il Belgio sabato alle 21. La sfida tra le due squadre non verrà trasmessa sui canali tradizionali.
Con un’amichevole tra Italia e Turchia si aprirà la fase stagionale riservata alla Nazionale di volley maschile: l’Italia del CT De Giorgi affronterà gli anatolici nel primo match di un trittico di sfide che proseguiranno a Verona contro il Belgio sabato 30 alle ore 21.00 ed a Bergamo domenica 31 alle ore 17.00 ancora contro la Turchia. Il match si giocherà oggi, giovedì 28 maggio, alle ore 18.00, al Palazzetto dello Sport Árpád Weisz di Cavalese: in Val di Fiemme ci sarà, dunque, la prima gara amichevole stagionale della Nazionale maschile di volley, campione del mondo in carica. Diretta streaming: YouTube Federazione Italiana Pallavolo FIPAV, TikTok Federazione Italiana Pallavolo FIPAV. 🔗 Leggi su Oasport.it
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