Perché Italia-Turchia di volley non si vedrà in tv stasera | due insolite alternative in streaming

Notizia in breve

La partita tra Italia e Turchia di volley non sarà trasmessa in tv questa sera. Al suo posto, due alternative di streaming saranno disponibili per seguire l’amichevole, che apre la stagione della nazionale maschile. L’incontro si svolge in un contesto di tre partite consecutive, con la seconda prevista a Verona contro il Belgio sabato alle 21. La sfida tra le due squadre non verrà trasmessa sui canali tradizionali.