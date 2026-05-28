Per vendetta investì cinque persone Maxi condanna a dieci anni | In carcere ha tentato il suicidio

Notizia in breve

Un uomo è stato condannato a dieci anni di reclusione per aver investito con l’auto cinque persone, tra cui il rivale, in un episodio avvenuto in un locale. L’uomo ha agito con l’intento di vendetta, travolgendo anche altre quattro persone oltre alla vittima principale. Durante la detenzione, ha tentato il suicidio.