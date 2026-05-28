Per vendetta investì cinque persone Maxi condanna a dieci anni | In carcere ha tentato il suicidio
Un uomo è stato condannato a dieci anni di reclusione per aver investito con l’auto cinque persone, tra cui il rivale, in un episodio avvenuto in un locale. L’uomo ha agito con l’intento di vendetta, travolgendo anche altre quattro persone oltre alla vittima principale. Durante la detenzione, ha tentato il suicidio.
Firenze, 28 maggio 2026 – All’uscita del locale investì di proposito con la macchina il suo acerrimo rivale, travolgendo, però, non soltanto lui, ma anche altre quattro persone. I fatti risalgono alla notte dello scorso 30 novembre, fuori dal locale “D Rumba club“, nella zona industriale di via Lama, al Padule, ed esattamente un mese dopo, il responsabile di questa azione venne arrestato. Si tratta di un 28enne peruviano – assistito dall’avvocato Antonio Olmi –, che ieri è stato condannato (in abbreviato) con l’accusa di tentato omicidio a 10 anni di reclusione da scontare in carcere. https:www.lanazione.itvideosi-lancia-con-lauto-contro-il-rivale-e-altre-quattro-persone-arrestato-b2tp1w59 I fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
AIIstriku tidak pernah mengizinkanku menyentuhnya, tapi aku memergokinya selingkuh!
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