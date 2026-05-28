Le pensioni di giugno 2026 in Toscana mantenengono gli importi standard, senza variazioni rispetto all’anno precedente. Tuttavia, ci saranno trattenute fiscali e recuperi relativi a detrazioni non spettanti. Alcuni pensionati riceveranno anche pagamenti arretrati o aumenti, in base a specifiche categorie. Non sono previsti cambiamenti nel cedolino rispetto alle mensilità precedenti, ma si evidenziano differenze per quanto riguarda le trattenute e i pagamenti supplementari.

Firenze, 27 maggio 2026 – Nessuna novità sugli importi ordinari delle pensioni di giugno 2026, ma attenzione alle trattenute fiscali, ai recuperi delle detrazioni non dovute e ad alcune categorie di pensionati che riceveranno arretrati o aumenti. A fare il punto è Fnp Cisl Toscana, che spiega cosa troveranno i pensionati nel cedolino Inps del prossimo mese. L’accredito delle pensioni è previsto con valuta 1 giugno e, come ogni mese, il cedolino consentirà di verificare eventuali variazioni tra importo lordo e netto. MILANO 1605204 - PALAZZO MEZZANOTTE PIAZZA AFFARI - CONVEGNO PREVIDENZA E LAVORO UN MIGLIORE VIVERE SOCIALE LE PENSIONI FUTURE JOB ACT E GARANZIA INPS - SPORTELLO PENSIONATI PRECARI - FOTO MARMORINONEWPRESS Le trattenute fiscali nel cedolino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pensioni di giugno 2026 in Toscana, cosa cambia nel cedolino e chi riceverà gli arretrati

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