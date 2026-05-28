Pedaliamo e mangiamo | torna l’escursione ciclo-gastronomica tra Trecate e Cerano

Notizia in breve

Il 2 giugno si svolgerà la 26ª edizione di “Pedaliamo e mangiamo”, un’escursione ciclo-gastronomica non competitiva di circa 25 km tra Trecate e le zone vicine. L’evento prevede un percorso in bicicletta aperto a tutti, con soste in vari punti di interesse gastronomico lungo il tragitto. La manifestazione si svolge nell’ambito delle celebrazioni del giorno festivo e rappresenta un’occasione per unire attività fisica e degustazioni locali.