Un grande pranzo promosso dal Partito Democratico di Monteriggioni si è tenuto a Badesse, con la partecipazione di Stefano Bonaccini. Durante l’evento, il focus è stato su lavoro e sicurezza, con l’obiettivo di mettere al centro le persone. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o dichiarazioni specifiche, ma l’incontro ha visto una vasta partecipazione locale.

Ampia partecipazione a Badesse per il pranzo promosso dal locale Partito democratico di Monteriggioni alla presenza di Stefano Bonaccini. Numerosi i cittadini intervenuti all’iniziativa, insieme ad amministratori, politici e rappresentanti istituzionali del territorio, all’incontro con il presidente del Pd ed eurodeputato già alla guida della giunta regionale dell’Emilia Romagna, accolto anche dai volontari che hanno collaborato all’organizzazione dell’incontro. "Questa iniziativa – ha dichiarato la segretaria del Pd di Monteriggioni, Paola Buti – nasce dalla volontà di creare occasioni vere di confronto e partecipazione. La presenza di così tante persone in questa occasione dimostra quanto sia importante mantenere un rapporto diretto con le comunità locali e discutere concretamente dei problemi del Paese". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, incontro con Bonaccini: "Lavoro e sicurezza, le persone tornino centrali"

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Ho capito, per mettere da parte il primo Italiano che si è preso le coltellate adesso voi mettete in primo piano quel sindaco ipocrita del #PD ,stesso luc di Bonaccini suo compare, tutto tronfio con i due egiziani arrivati DOPO. Complimenti ipocriti come il vostro p x.com

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