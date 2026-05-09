Pd | Veltroni e Bonaccini con riformisti a Torino E c' è anche Gabrielli

A Torino, città simbolo per il Partito Democratico, si sono riuniti Veltroni e Bonaccini insieme a rappresentanti riformisti. È stato il primo incontro ufficiale del primo segretario del partito dopo diversi anni. Tra gli intervenuti anche un esponente delle forze di sicurezza. La riunione si è svolta nella stessa località e con le stesse modalità di un evento che ha segnato l’origine del partito nel 2007.

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Un «Ritorno al Futuro» per Walter Veltroni. Il primo segretario del Partito Democratico torna a Torino, città che ha visto nascere i dem con lo storico discorso del Lingotto del 2007. Lo fa, questa volta, in qualità di "ospite" dell’iniziativa sulla sicurezza organizzata da Stefano Bonaccini e da una parte importante della galassia riformista del partito. Ma non solo: assieme Veltroni e Bonaccini ci sarà Franco Gabrielli, ex Capo della Polizia indicato da più parti come potenziale candidato alle primarie di coalizione (lui, per il momento, si defila), sempre che la consultazione si faccia. Tanti i nomi di esponenti dell’ala riformista dem. Da Antonio Decaro a Michele De Pascale; da Piero De Luca a Eugenio Giani.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pd: Veltroni e Bonaccini con riformisti a Torino. E c'è anche Gabrielli ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Occhetto compie 90 anni, l'abbraccio con i segretari Pd Veltroni, Schlein, Rutelli e Franceschini – Il video(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 L'abbraccio degli ex segretari Pd Veltroni, Rutelli e Franceschini e dell'attuale Elly Schlein ad Achille... Leggi anche: **L.elettorale: Bonaccini, 'Pd faccia battaglia per le preferenze'** Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Yes, weekend . Veltroni sabato 16 a Torino con i riformisti Pd; Marianna Madia lascia il Pd e approda nel gruppo di Italia Viva; Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia viva: con Renzi rafforziamo i riformisti; Marianna Madia lascia il Pd e riabbraccia Renzi: Una scelta sofferta. Pd: Veltroni e Bonaccini con riformisti a Torino. E c'è anche GabrielliUna platea riformista che ritorna alle origini proprio nel momento in cui alcuni esponenti dello zoccolo duro di quella stessa area lasciano il partito, come Elisabetta Gualmini e Marianna Madia, me ... gazzettadelsud.it Yes, weekend . Veltroni sabato 16 a Torino con i riformisti PdSicurezza. Quella da non consegnare alla propaganda della destra e quella di avere un posto assicurato in lista alle prossime Politiche. Con questa premessa Energia Popolare, la corrente guidata dall’ ... lospiffero.com Crozza-Veltroni intervista l’intelligenza artificiale, ma l’AI lo massacra: “Hai scritto l’ennesimo libro e non ti considerava nessuno” ift.tt/mMubxcO x.com L'intervista a Claude di Walter Veltroni: «Non morirò ma non ho ricordi, questo mi spaventa. Ho lacune enormi e faccio sbagli, proteggete i giovani dall'AI» reddit