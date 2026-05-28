Paul McCartney ha annunciato l’intenzione di pubblicare una cover di “The Long and Winding Road” interpretata da Prince. La proposta ha suscitato interesse tra i fan. McCartney ha più di sessant’anni di interviste alle spalle, ma continua a condividere progetti e idee nuove. La versione di Prince, secondo l’artista, potrebbe essere disponibile in futuro, anche se non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sui collaboratori coinvolti.

Chi pensa che, dopo oltre sessant’anni di interviste, Paul McCartney abbia esaurito gli aneddoti da raccontare, si sbaglia di grosso. Oltre a essere una macchina instancabile, l’ex Beatle è anche una fonte illimitata di curiosità e racconti del passato e, durante una recente chiacchierata con Vernon Kay nel programma Tracks of My Years di BBC Radio, ha tirato fuori dal cilindro un’altra storia decisamente interessante. Macca ha ripercorso le dieci canzoni che collegano la sua infanzia a Liverpool alla fama mondiale dei Fab Four, parlando anche del suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane, in uscita domani. Paul McCartney e quella cover di Prince: «È un po’ rock. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney vorrebbe pubblicare una cover di “The Long and Winding Road” cantata da Prince (e noi siamo d’accordo)

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Paul McCartney Reveals Prince Recorded a Beatles Cover That He Wants to Release

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