Uscito Long Long Road il nuovo album di Ringo Starr

Da lopinionista.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato ieri “Long Long Road”, il nuovo album di Ringo Starr, scritto e prodotto dallo stesso artista in collaborazione con T Bone Burnett. La notizia arriva da Liverpool, città natale di Starr, ed è l’ultimo lavoro musicale dell’ex batterista dei Beatles. Il progetto musicale contiene nuove composizioni e vede la collaborazione di Burnett, noto produttore e musicista.

LIVERPOOL – È uscito ieri “Long Long Road”, album scritto e prodotto da Ringo Starr in collaborazione con T Bone Burnett. Composto da 10 brani, il disco include anche collaborazioni con Billy Strings, Sheryl Crow e St Vincent ed è l’attesissimo seguito di Look Up, album che ha scalato le classifiche lo scorso anno. “Sono fortunato ad avere T Bone nella mia vita in questo momento e a lavorare con lui su questi dischi”, ha dichiarato Ringo. “Dopo aver realizzato l’ultimo disco, che adoro ascoltare, questo è venuto fuori quasi per caso. Mi piace dire che a volte faccio le mosse giuste, come quando puoi andare a destra o a sinistra in qualsiasi momento, e una delle mosse giuste è stata quella di collaborare con T Bone per Look Up, e ora per questo, che ho chiamato Long Long Road, perché ho percorso una strada molto lunga”.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Uscito “Long Long Road”, il nuovo album di Ringo Starr

‘Long Long Road’ es el nuevo álbum de @ringostarr , que saldrá este 24 de abril uDiscover.mx

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