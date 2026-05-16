" Il Ciclone è un film che ha un codice magico e tocca corde importanti. Sono contento che sia rimasto nel cuore della gente come del resto è rimasto nel mio". Leonardo Pieraccioni è felice per l’abbraccio che riceverà oggi nel trentennale della pellicola cult che ha fatto epoca e ha cambiato la sua vita. Si torna dove tutto ebbe inizio, dove si realizzò un vero e proprio fenomeno cinematografico capace di centrare al botteghino il record di oltre 75 miliardi di lire. Ma soprattutto capace di restare nella memoria collettiva con le sue battute, la sua storia, la sua dolcezza mista a leggerezza. E non per nulla ogni volta che viene riproposto in Tv cattura sempre milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trent’anni di Ciclone: "È nel cuore della gente". Pieraccioni e il suo cult

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