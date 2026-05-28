Una food blogger inglese ha condiviso un metodo alternativo per cuocere la pasta, suggerendo di evitare la tradizionale cottura in pentola. La blogger, nota sul suo sito di cucina, consiglia di utilizzare un metodo diverso, definendolo più semplice, rapido e facile rispetto alla tradizionale bollitura. Le sue indicazioni sono state condivise online e hanno suscitato discussioni tra gli utenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sul procedimento o sui rischi associati.

"Smetti di lessare la pasta in pentola quando esiste un'alternativa più semplice, veloce e facile". È questo il bizzarro consiglio di una sedicente food blogger inglese, Sarah Rossi, titolare del sito di cucina Taming Twins. Il metodo alternativo proposto dalla ragazza consiglierebbe di non cuocere la pasta nella tradizionale pentola, ma in padella. Infatti, Sarah Rossi è convinta che la cottura della pasta in pentola impieghi troppo tempo. In particolare, sarebbe l'attesa necessaria per far bollire d'acqua a essere eccessivamente lunga. Ecco, dunque, la brillante idea di far cuocere la pasta in padella. Un nuovo metodo che - secondo la food blogger - non solo farebbe risparmiare tempo, ma permetterebbe anche di utilizzare meno stoviglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pasta? "Ecco come si cuoce": l'agghiacciante ricetta della food blogger

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