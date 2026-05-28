Parola all’opposizione
Il leader del Partito popolare repubblicano ha dichiarato che il governo non ha fornito risposte chiare sulla crisi economica. Ha accusato l’esecutivo di mancanza di trasparenza e di aver fallito nella gestione delle risorse pubbliche. Durante una conferenza stampa, ha chiesto interventi urgenti per stabilizzare la situazione e ha annunciato iniziative di opposizione in Parlamento. Nessuna proposta concreta è stata presentata, ma la critica si è concentrata sulla mancanza di strategie efficaci.
Özgür Özel, leader del Partito popolare repubblicano (Chp), la principale forza di opposizione turca, si rivolge a una folla di sostenitori dal tetto di un autobus sul lungomare di Smirne, nell’ovest del paese. Due giorni prima la polizia aveva fatto irruzione negli uffici del Chp ad Ankara sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i dirigenti, barricati nell’edificio per protestare contro una sentenza della corte di appello che il 21 maggio ha annullato l’elezione di Özel a presidente del partito. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Abbattimento Scuola Scacchi, parola allopposizione. Intervista ai consiglieri Verna e Calculli
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