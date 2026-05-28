Parkinson&Bike Decolla la terza edizione

Presentata nei locali del Centro Socio culturale 900 la 3^ edizione di "Parkinson&Bike" alla presenza dell’assessore Pandolfi, del presidente del circolo Viller Montanari, del referente Rcs-Gazzetta dello Sport, Alighiero Omicioli e di una buona parte dei partecipanti a questa "impresa". Alessandro Ariemma a nome dell’Associazione Parkinson Marche: "Dopo gli ottimi riscontri delle due edizioni precedenti che hanno visto un gruppo di ciclisti pesaresi raggiungere Assisi e La Verna nel 2024 in 3 giorni, mentre lo scorso anno si è aggiunta una quarta giornata toccando Chioggia, Venezia, Padova e Bologna i coriacei sostenitori del dottor Martinelli fanno il salto di qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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