Parco è tutto già scritto | Escluse le voci libere scelte le solite logiche

Il rinnovo della Presidenza del Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli si avvicina e le candidature sono già state decise. Le voci libere sono state escluse, lasciando spazio solo alle solite logiche politiche. La procedura sembra già definita, senza spazio per novità o proposte alternative. La nomina ufficiale è prevista a breve, secondo quanto riferito da fonti vicine all'amministrazione.

"Tra poco si andrà al rinnovo della Presidenza del Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e il copione sembra già scritto. Il “predestinato”, come è stato definito, sarebbe ancora Lorenzo Bani, figura contestatissima, nel momento forse più delicato della storia recente del Parco". Prende carta e penna per rivolgersi alla città, ai sindaci interessati e a tutti i cittadini Sondra Cerrai, insegnante e storica, autrice del volume: “I cittadini del parco. La storia corale della lotta per il Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. "Non si parla di semplici nomine, in gioco ci sono il futuro di un patrimonio unico, gli equilibri ambientali del territorio, appetiti speculativi mai davvero sopiti e persino il tentativo, solo temporaneamente arginato di una forte militarizzazione dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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