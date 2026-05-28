Paolo Teti premiato a Roma | Motore di solidarietà

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Istituto Consolare Internazionale ha premiato Paolo Teti con una targa d’argento a Roma. La cerimonia ha riconosciuto il suo impegno come “motore di solidarietà”. L’attestato è stato consegnato in occasione di un evento ufficiale. Teti è stato riconosciuto per le sue attività di volontariato e supporto a diverse iniziative di solidarietà. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e membri dell’ente organizzatore.

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L’Istituto Consolare Internazionale ha conferito al sammaurese Paolo Teti la targa d’argento, per l’encomiabile contributo profuso nel contrasto alla violenza di genere e per il sostegno costante alle associazioni del territorio con la motivazione "A Paolo Teti, patron di Miss Mamma Italiana, anima e motore di solidarietà ". Il riconoscimento è stato consegnato in occasione dell’evento di solidarietà che si è tenuto, nei giorni scorsi, nel carcere femminile di Rebibbia a Roma, in occasione della 2° edizione dell’iniziativa “Miss Mamma - Cuore di Mamma”, da parte del dottor Mario Broda, presidente nazionale dell’Istituto Consolare Internazionale e dal dottor Fabio Negri, presidente della commissione arte e spettacolo dell’Istituto Consolare Internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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