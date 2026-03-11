Il governo degli Stati Uniti ha annunciato un piano per distribuire a tutti gli americani entro il 2030 un anello smart chiamato Oura Ring. Questo dispositivo, che appare come un semplice anello di metallo, raccoglie dati sulla salute e sul benessere degli utenti. La proposta mira a promuovere il monitoraggio continuo delle condizioni fisiche attraverso questa tecnologia.

A prima vista sembra un comune anello metallico, uno di quelli che potresti trovare in qualsiasi gioielleria. Eppure dentro quell’involucro discreto si nasconde un concentrato di tecnologia sanitaria che sta conquistando Washington e suscitando l’interesse della Casa Bianca. Si chiama Oura Ring ed è lo smart ring finlandese che sta dividendo l’opinione pubblica americana tra chi lo considera uno strumento di prevenzione sanitaria rivoluzionario e chi teme possa trasformarsi nel più sofisticato dispositivo di sorveglianza di massa mai concepito. La storia di questo anello intelligente inizia nel 2016, quando l’azienda finlandese Oura Health lancia una campagna di crowdfunding su Kickstarter per finanziare la produzione del suo primo dispositivo indossabile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Oura Ring: perché il governo Trump vuole far indossare l’anello smart a tutti gli americani entro il 2030

Articoli correlati

Anello intelligente oura con batteria che dura due settimaneIn questa presentazione si analizzano le novità introdotte da Ultrahuman con il Ring PRO, terza generazione dell’anello intelligente, accompagnato da...

Scuola, Anief: firmiamo perché abbiamo certezza che recupereremo entro il 2030 l’inflazione(Adnkronos) – “Rispetto al passato quando non si aveva contezza dei futuri aumenti (2016-2018) dopo il blocco decennale del contratto, oggi firmiamo...

Contenuti e approfondimenti su Oura Ring

Temi più discussi: Perché il governo Trump vuole che tutti gli americani usino un anello smart (europeo) entro il 2030; Smart Ring, smart deal: Oura Ring 4 in offerta ora su Amazon; Lo 'smart ring' di Oura che piace al governo di Trump; OURA RING, L’ANELLO TECNO-SANITARIO FINLADESE CHE KENNEDY JR VUOLE INFILARE A TUTTI GLI AMERICANI.

Perché il governo Trump vuole che tutti gli americani usino un anello smart (europeo) entro il 2030L'indossabile prodotto dalla finlandese Oura sta spopolando negli Stati Uniti, al punto da guadagnarsi la simpatia dell’amministrazione, che ne vorrebbe uno per ogni cittadino entro i prossimi 4 anni ... msn.com

Il governo Trump vuole che entro il 2030 gli americani indossino lo smart ring OuraLeggi su Sky TG24 l'articolo Il governo Trump vuole che entro il 2030 gli americani indossino lo 'smart ring' Oura ... tg24.sky.it

Report. . Per Robert Kennedy Jr., Segretario del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, l’obiettivo è quello di far indossare un Oura Ring a tutti gli americani entro quattro anni, allineandosi alle sue precedenti dichiarazioni sui dispositivi indossabili. Si tratta - facebook.com facebook

Per Robert Kennedy Jr., Segretario del Dipartimento della Salute Usa, l’obiettivo è quello di far indossare un Oura Ring a tutti gli americani entro quattro anni. Si tratta di uno smart ring, il dispositivo wearable della società finlandese Oura. Quali derive ci attend x.com