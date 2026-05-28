Ferrari continuerà a produrre vetture con motori termici, anche se punta sull’elettrico. L’azienda ha dichiarato di credere nel futuro dell’elettrificazione, ma senza abbandonare completamente i motori tradizionali. L’Europa rischia di dipendere da fornitori esteri di litio, materia prima fondamentale per le batterie. La sfida principale sarà bilanciare la tradizione con le nuove tecnologie, senza rinunciare alla propria identità.

? Domande chiave Come farà Ferrari a conciliare il mito termico con l'elettrico?. Quali rischi corre l'Europa per la dipendenza dal litio straniero?. Perché Orsini critica l'attuale strategia tecnologica delle istituzioni europee?. Cosa rischia l'industria automobilistica se non si garantisce la neutralità tecnologica?.? In Breve Evento svoltosi a Modena durante l'apertura del Motor Valley Fest.. Critica alla gestione europea delle risorse strategiche come il litio.. Necessità di garantire la neutralità tecnologica all'interno dell'Europa.. Rischio dipendenza da potenze extra-europee per le catene di approvvigionamento.. A Modena, durante l’apertura del Motor Valley Fest, Emanuele Orsini ha espresso la sua posizione sulla transizione elettrica di Ferrari e sulle politiche industriali europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orsini su Ferrari: fiducia nell’elettrico, ma il cuore resta termico

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Ferrari Luce, Vigna: Cavallino resta, innovazione va fatta pagare

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