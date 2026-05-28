Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno, i Gemelli supereranno le recenti insicurezze sentimentali e riscopriranno l'amore spontaneo, mentre sul lavoro otterranno riscatti e successi, pur dovendo gestire con prudenza le finanze e lo stress. I nativi del Cancro affronteranno tensioni di coppia legate alle spese e ai parenti, ma beneficeranno di ottimi flirt e di importanti conferme professionali per i liberi professionisti, nonostante qualche alto e basso nella forma fisica. Infine, i nati sotto il segno della Vergine vivranno un mese di vera rinascita: ritroveranno l'armonia di coppia o faranno nuovi incontri magici, mentre sul lavoro riprenderanno in mano il timone proponendo nuove idee e sfruttando una salute ottima e una grande grinta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno e pagelle, prima sestina: voto 7,5 ai Gemelli

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OROSCOPO GIUGNO 2026 PAOLO FOX Il Mese della Svolta per Tutti i Segni!

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