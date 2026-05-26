Branko ha pubblicato le previsioni astrologiche per il mese di giugno, concentrandosi sulla prima sestina. Tra i segni coinvolti ci sono Gemelli, Ariete, Toro, Cancro, Leone e Vergine. Per Gemelli si prevede una svolta importante, mentre si parla di un aumento delle finanze. Le previsioni si focalizzano su cambiamenti e sviluppi specifici per ogni segno, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sugli effetti.

Secondo l’oroscopo di Branko del mese di giugno, i nativi del Toro vivranno un periodo splendido, eccezionale soprattutto per gli affari, i contratti e gli acquisti vantaggiosi. In amore godranno di una passione travolgente e di una prima metà del mese ideale per i sentimenti, ma dovranno sistemare le questioni legali entro il 30 prima che Giove diventi ostile. I Gemelli festeggeranno un mese straordinario e ricco di energia orientata al futuro. Avranno ottime entrate finanziarie, investimenti protetti e la possibilità di chiudere vecchie beghe burocratiche, mentre dal 13 giugno Venere e la Luna Nuova accenderanno l'amore e favoriranno la vita a due. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Branko del mese di giugno, prima sestina: Gemelli, svolta totale e portafogli pieno

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Oroscopo Aprile 2026 Branko SVOLTE EPICHE! Urano in Gemelli, Amore & Lavoro per TUTTI i Segni

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