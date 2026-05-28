Il valore del rublo è aumentato grazie alle esportazioni di petrolio, ma questa crescita rappresenta un problema per altri settori dell’economia. Un cambio forte rende più costose le importazioni, influendo sui prezzi dei beni importati. Di conseguenza, le aziende che dipendono da materiali esteri devono affrontare costi più elevati, mentre i consumatori potrebbero vedere aumentare i prezzi sui prodotti importati. La svalutazione del rublo, invece, avrebbe facilitato le esportazioni, ma ora il suo rafforzamento crea difficoltà a livello interno.

Il rublo, moneta della Russia, continua a crescere di valore rispetto al dollaro: è aumentato del 60 per cento nell’ultimo anno e mezzo e di circa il 5 per cento nell’ultimo mese. Avere una valuta forte non è però sempre il segno di un’economia in buona salute. Nel caso della Russia è una pessima notizia: il mese scorso in un discorso all’unione degli industriali russi Vladimir Putin l’ha definito «uno dei tristi problemi» dell’economia nazionale. Il rublo è forte perché stanno aumentando le vendite di petrolio, in quantità e in valore, soprattutto dopo l’inizio della guerra in Medio Oriente. Per cercare di limitare l’aumento del prezzo del petrolio l’amministrazione di Donald Trump ha approvato e poi prorogato alcune esenzioni alle sanzioni sul petrolio russo, consentendo una sua maggiore distribuzione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ora il rublo è fortissimo, e non è una buona notizia per Putin

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