Opus Mundi | viaggi creativi tra arte e scienza visita guidata interattiva

In occasione della mostra "I Preferiti di Marino. Capitolo II - Opus Mundi", in esposizione fino al 28 giugno 2026 al Centro Arti e Scienze Golinelli, Fondazione Golinelli propone un calendario di attività per bambinei e ragazzei dai 2 ai 13 anni.Gli eventi di giugno saranno dedicati agli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle 17 si terrà una visita guidata a Villa Tasca, residenza storica tra le più antiche in Sicilia, appartenente ai conti Tasca...

Salò: Visita guidata tra arte, storia e lagoSalò si presenta come una città affacciata sul lago di Garda, nota per il suo centro storico e il suo lungolago.