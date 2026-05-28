Opus Mundi | viaggi creativi tra arte e scienza visita guidata interattiva
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In occasione della mostra "I Preferiti di Marino. Capitolo II - Opus Mundi", in esposizione fino al 28 giugno 2026 al Centro Arti e Scienze Golinelli, Fondazione Golinelli propone un calendario di attività per bambinei e ragazzei dai 2 ai 13 anni.Gli eventi di giugno saranno dedicati agli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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