One Piece Stagione 3 | Oda entusiasta Alabasta nel 2027

Le riprese della terza stagione di One Piece in versione live-action sono ancora in corso, ma Eiichiro Oda ha espresso entusiasmo per quanto ha visto sul set. L’autore ha commentato positivamente il lavoro svolto finora, alimentando l’aspettativa tra i fan. La stagione, che includerà il arco di Alabasta, dovrebbe essere pronta nel 2027. Nessuna data ufficiale è stata annunciata, ma le dichiarazioni di Oda hanno aumentato l’interesse per il progetto.

Mentre le riprese della terza stagione del One Piece live-action di Netflix sono ancora in corso, Eiichiro Oda ha già speso parole entusiastiche su ciò che ha visto sul set, alimentando l’attesa dei fan di tutto il mondo. Il mangaka ha visitato personalmente il set di Cape Town, in Sudafrica, e il suo giudizio non lascia spazio a dubbi. La visita è stata documentata anche da Netflix stessa, che ha pubblicato un video su X in cui si vede Oda arrivare sul set e incontrare Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy. In pieno stile Oda, il volto del mangaka era coperto da un grande pesce, come da sua consuetudine nelle apparizioni pubbliche. Il... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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One Piece Live Action was TRASH! (Its not)

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