Omicidio Vaccaro proroga per l' autopsia | il sedicenne dice di aver trovato il coltello in auto
L’autopsia su Gabriele Vaccaro, il venticinquenne ucciso con una coltellata in un parcheggio di Pavia tra il 19 e il 20 aprile, sarà prorogata di alcune settimane. Il sedicenne coinvolto nella vicenda ha dichiarato di aver trovato il coltello in auto. I risultati dell’esame medico-legale sono attesi per completare le indagini.
Serviranno ancora alcune settimane per avere i risultati dell'autopsia su Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso con una coltellata nella notte tra il 19 e il 20 aprile in un parcheggio a Pavia. La consulente della procura ha chiesto una proroga rispetto al mese inizialmente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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