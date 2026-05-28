Omicidio Vaccaro proroga per l' autopsia | il sedicenne dice di aver trovato il coltello in auto

Notizia in breve

L’autopsia su Gabriele Vaccaro, il venticinquenne ucciso con una coltellata in un parcheggio di Pavia tra il 19 e il 20 aprile, sarà prorogata di alcune settimane. Il sedicenne coinvolto nella vicenda ha dichiarato di aver trovato il coltello in auto. I risultati dell’esame medico-legale sono attesi per completare le indagini.