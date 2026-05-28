Oltre tre chili di droga a Villaricca pena sospesa e scarcerazione

I carabinieri di Villaricca hanno arrestato un uomo e una donna con oltre tre chili di droga, accusati di spaccio e detenzione. La coppia è stata posta agli arresti, ma successivamente la pena è stata sospesa e sono stati scarcerati.

I carabinieri della stazione di Villaricca avevano arrestato per spaccio e detenzione di droga i coniugi R.D. del 96 e C.N. del 2000.All’esito dell’udienza celebrata con il rito abbreviato, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo l’arringa dell’avvocato Luigi Poziello, ha escluso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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