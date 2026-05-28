Da oggi 28 maggio e fino al 3 giugno, al cinema viene riproposta la versione integrale di Kill Bill, intitolata The Whole Bloody Affair. Si tratta di un'edizione che combina i due volumi, Volume 1 e Volume 2, realizzata da Quentin Tarantino e Uma Thurman. La proiezione dura oltre quattro ore e mezza e offre una visione completa del film. La versione è stata creata appositamente dal regista e dall'attrice per presentare l'opera in un'unica esperienza.

D a oggi giovedì 28 maggio e fino al 3 giugno torna al cinema Kill Bil l di Quentin Tarantino, ma in versione The Whole Bloody Affair, cioè la versione integrale pensata da Quentin e Uma Thurman che unisce Kill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2. Oltre 4 ore e mezza ( 281 minuti ) di puro spettacolo dunque che, tra le novità, comprende un intervallo e una sequenza di animazione inedita. Un’occasione unica per vedere il film come era stato originariamente concepito, e poi smembrarlo in due parti. Quentin Tarantino a “Che tempo che fa”: «Il film più traumatizzante? Bambi» X Leggi anche › Da “Kill Bill” a “Mad Max”, i 20 film d’azione e d’avventura più spettacolari di sempre Kill Bill: The Whole Bloody Affair al cinema, versione integrale, trama. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre 4 ore e mezza di puro cinema firmato Quentin Tarantino

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Brancaleone alle Crociate | 1970 | Film d'avventura in italiano

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