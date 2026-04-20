Il regista Quentin Tarantino ha annunciato il suo addio al mondo del cinema, dichiarando di voler dedicare più tempo a vivere e a stare con molte donne. Conosciuto per aver rivoluzionato il panorama cinematografico degli ultimi trent'anni, Tarantino ha diretto film che hanno ottenuto premi e riconoscimenti, contribuendo a definire uno stile inconfondibile. La sua carriera ha lasciato un segno profondo, rendendolo una figura di riferimento nel settore.

È uno dei registi più influenti dell’ultimo mezzo secolo, autore di cult che hanno cambiato la storia del cinema, vincitore di svariati premi, creatore di un genere unico, amatissimo e copiatissimo. È Quentin Tarantino, eppure ha detto basta. Il cineasta sta pensando a una pensione anticipata, per non rischiare di perdere il proprio status di artista e anche per avere più tempo da dedicare alla propria vita sentimentale. Tarantina lascia il cinema, e critica Woody Allen. È dal 2019 che Quentin Tarantino non torna al cinema con un proprio film. L’ultimo è stato il controverso C’era una volta a. Hollywood, che ripercorreva gli anni d’oro del cinema americano raccontando, parallelamente, la cruenta storia di Charles Manson e dell’omicidio di Sharon Tate compiuta dalla sua banda di giovanissimi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quentin Tarantino dice addio al cinema: “Voglio vivere e stare con molte donne”

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