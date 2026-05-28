Nella scena di sesso completo del film su Prime Video ambientato nel mondo dell'hockey, tutti gli attori sono nudi senza trucchi o protesi. La scena, molto discussa, mostra i protagonisti senza abbigliamento. Nessun effetto speciale o trucco digitale è stato usato per alterare la nudità degli attori. La produzione ha confermato che le parti intime visibili sono autentiche e non sono state aggiunte in post-produzione.

Niente peni prostetici né trucchi per la scena del romance Prime Video ambientato nel mondo dell'hockey che ha lasciato le fan a bocca aperta. Nessuna protesi è stata usata in Off Campus, la serie romance a sfondo sportivo rivelazione di Prime Video. La timidezza spinge molti attori a richiedere l'uso di trucchi prostetici per mascherare i logo genitali, ma è tutto vero quello che si vede nella serie, in cui abbondano addominali scolpiti, scene di sesso e perfino una sequenza di masturbazione reciproca. Le star di off Campus hanno usato trucco prostetico? Come rivela la nostra recensione della prima stagione di Off Campus, lo show segue il triangolo amoroso tra gli studenti universitari Hannah Wells (Ella Bright), Justin Kohl (Josh Heuston) e Garrett Graham . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Off Campus: i nudi full-frontal in QUELLA scena sono tutti veri

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