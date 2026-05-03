Paolo Calabresi va in scena all' Ambra Jovinelli con Tutti gli uomini che non sono

Dal 6 al 17 maggio, il Teatro Ambra Jovinelli a Roma ospiterà lo spettacolo “Tutti gli uomini che non sono”, con protagonista Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico. Lo spettacolo si ispira a una storia vera e narra le trasformazioni di Calabresi in vari personaggi. La rappresentazione si svolgerà nella sede di via Guglielmo Pepe, portando in scena un racconto che coinvolge il pubblico attraverso interpretazioni e cambi di ruolo.

Dal 6 al 17 maggio, al Teatro Ambra Jovinelli di Roma (via Guglielmo Pepe), Paolo Calabresi sarà protagonista, insieme a Carolina Di Domenico, di “Tutti gli uomini che non sono”, uno spettacolo che ripercorre l’incredibile storia realmente accaduta delle trasformazioni di Paolo in personaggi.🔗 Leggi su Romatoday.it

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È Paolo Calabresi il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore Omar Schillaci l'attore si racconta tra passato e presente In onda lunedì 4 maggio alle 21.00 su Sk x.com