nuovo disco il ritorno degli osaka flu

Gli Osaka Flu hanno pubblicato il loro nuovo album intitolato «Lasciateci Divertire». È il primo in sei anni, dopo «La Strana Famiglia». La pubblicazione è avvenuta il 28 maggio 2026.

Arezzo, 28 maggio 2026 – E’ uscito «Lasciateci Divertire», il disco che segna il ritorno degli Osaka Flu, a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro «La Strana Famiglia». Il disco, anticipato dai singoli «Odio gli indifferenti» e «Urlo», è un grido di tre ragazzi di Arezzo che, attraverso il denso lavoro di tredici brani da ascoltare dall’inizio alla fine, rivendicano il diritto sacrosanto al divertimento e alla sperimentazione, fuggendo dalle logiche frenetiche dell’industria musicale contemporanea. Il titolo è un omaggio esplicito ad Aldo Palazzeschi, poeta e scrittore tra i padri del Futurismo italiano: con la sua celebre poesia E lasciatemi divertire (1910), Palazzeschi rispondeva ai critici che non comprendevano la sua nuova arte fatta di suoni e nonsense, rivendicando la libertà di gioco contro la seriosità dell’accademia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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