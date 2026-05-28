Nuova fognatura al Villaggio San Marco si procede con il secondo lotto

È iniziato il secondo lotto della rete di fognatura separata nelle Corti di viale San Marco, a Mestre. La nuova condotta collegherà le abitazioni del quartiere, migliorando il sistema di smaltimento delle acque reflue. I lavori prevedono l'installazione di tubature e la sistemazione delle aree interessate. La realizzazione del secondo lotto si inserisce nel progetto di ammodernamento delle infrastrutture idriche dell'area.

Si avvia l'iter del secondo lotto della rete di fognatura separata nelle Corti di viale San Marco, a Mestre. Il consiglio di amministrazione di Veritas ha approvato il progetto esecutivo e il bando di gara dell'opera, con base di 2,7 milioni di euro: il cantiere sarà aggiudicato secondo il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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