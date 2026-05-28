Durante il G20 di New Delhi nel 2023 è stato annunciato il progetto India-Middle East-Europe Economic Corridor. Si tratta di un collegamento infrastrutturale che unisce India, Golfo e Europa tramite rotte terrestri e marittime. La nuova fase operativa prevede anche l’attivazione di un corridoio tra Israele e la Giordania, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.

L’India-Middle East-Europe Economic Corridor è stato presentato – al G20 del 2023, di New Delhi – come un progetto geopolitico destinato a collegare India, Golfo ed Europa attraverso una combinazione di infrastrutture terrestri e marittime. A distanza di quasi tre anni dal lancio politico dell’iniziativa, con ampie consapevolezze sui limiti politici (oggettivamente esasperati dalla guerra nella Striscia di Gaza e poi da quella contro l’Iran, che da due anni destabilizzano il Medio Oriente), parte della discussione sembra però spostarsi su un terreno meno visibile: la capacità del corridoio di funzionare operativamente. Una proposta elaborata da operatori e stakeholder attivi sul dossier logistico del cosiddetto “Jordan Corridor” riflette questo cambio di prospettiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nuova fase operativa per Imec? Ecco il corridoio Israele-Giordania

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