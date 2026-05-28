Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un cambiamento nella giuria di Ballando con le stelle. Si parla di un’uscita di alcuni membri storici e dell’ingresso di nuovi giudici. La trasmissione, in onda da anni, sembra essere pronta a una vera e propria rivoluzione nel suo team di valutatori, senza ancora conferme ufficiali. La notizia ha generato molta curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Aria di rivoluzione totale attorno a Ballando con le stelle. Nelle ultime ore attorno allo storico show del sabato sera di Rai Uno si stanno rincorrendo voci sempre più insistenti su un possibile terremoto in giuria. Non soltanto il futuro di Selvaggia Lucarelli, perché secondo i rumors altri volti storici del programma sarebbero finiti al centro delle indiscrezioni. E intanto iniziano già a spuntare i nomi dei famosi che potrebbero subentrare da settembre. Per ora non esistono conferme ufficiali, ma il clima attorno alla trasmissione condotta da Milly Carlucci sarebbe sempre più caldo. Sui social i fan commentano senza sosta le ipotesi circolate in queste ore e molti parlano già di una possibile rivoluzione senza precedenti per Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non solo Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle, rivoluzione nella giuria: chi esce, chi entra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rivoluzione in vista per Ballando con le stelle cambiamenti in giuria

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ballando con le Stelle cambia giuria? Il mistero su Selvaggia Lucarelli!

Temi più discussi: Mi dicevano di non fare il Grande Fratello. Per fortuna non li ho ascoltati. - Vale Tutto; Selvaggia Lucarelli commenta la finale del Gf Vip, fa effetto 'vince Mussolini', ma stavolta andrà bene; Diffama la Lumsa e stalkerizza 5 prof: informatico nei guai. Nel mirino anche Selvaggia Lucarelli e il suo compagno; Barbara D'Urso torna in tv? L'annuncio misterioso e il 'destino incrociato' con Lucarelli.

Barbara D’Urso al centro del tele-mercato, Selvaggia Lucarelli smarca Belen Rodriguez per L’Isola dei FamosiBarbara D'Urso al centro del telemercato con Selvaggia Lucarelli che potrebbe aprire nuove strade alle trattative. L'Isola dei Famosi sembra essere la chiave in grado di sbloccare equilibri per il pro ... msn.com

Mi soffermerei sul fatto che quelli della libreria Antigone non sappiano neppure mettere un accento sul sì (oltre a scrivere LA LUCARELLI) x.com

Ballando con le Stelle, senza Selvaggia Lucarelli non è più lo stesso: l’enorme problema di Milly CarlucciSelvaggia Lucarelli, tra l’Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle 2026: scenari sempre più incerti. Il futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli è sempre più al centro delle attenzioni, tra indiscre ... novella2000.it