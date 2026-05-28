La Juventus ha già deciso di lasciare partire un altro giocatore oltre a Bremer, senza indicare se ci siano trattative in corso. La squadra si prepara a un’estate di cambiamenti, con decisioni prese in anticipo rispetto alle stagioni precedenti. La rosa subirà modifiche significative, anche se i dettagli non sono stati ancora ufficializzati. La scelta di lasciare andare alcuni calciatori sembra ormai definitiva e non legata a trattative aperte.

di Bruno De Santis La Juventus si prepara a un’estate diversa da quelle che immaginava soltanto pochi mesi fa. E il motivo è semplice: senza Champions cambia tutto. Cambiano i conti, cambia il margine sul mercato e cambiano anche certe decisioni che fino a poco tempo fa sembravano lontane. Quando una società come la Juve resta fuori dall’Europa che conta, il problema non è soltanto tecnico. Diventa economico. Pesante. Per questo dalle parti della Continassa si sta iniziando a ragionare anche su cessioni importanti. Non soltanto una. Più di una. Il nome di Gleison Bremer continua a essere quello più caldo, soprattutto davanti agli interessamenti che arrivano dal Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Non solo Bremer, altro sacrificio Juve: l’addio è già deciso

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