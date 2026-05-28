Durante il match al Roland Garros, Jannik Sinner ha improvvisamente accusato un malore mentre era in vantaggio contro Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver vinto i primi due set, il tennista ha detto “Non ce la faccio” e si è fermato, mostrando segni di difficoltà. Il caldo intenso di Parigi sembra aver contribuito alla sua crisi, che ha portato a un'interruzione dell'incontro.

Paura per Jannik Sinner al Roland Garros durante il match contro Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno del mondo, avanti di due set e in pieno controllo della partita, ha accusato un improvviso malore nel corso del terzo set, sotto il caldo soffocante di Parigi. Il tennista azzurro stava dominando l’incontro sul punteggio di 6-3, 6-2, 5-1 quando qualcosa è cambiato improvvisamente. Dopo una lunga serie di punti persi consecutivamente, Sinner si è fermato visibilmente provato, richiamando immediatamente l’attenzione dell’arbitro e dello staff medico. Secondo quanto riportato dalle dirette presenti sul Philippe-Chatrier, il campione italiano avrebbe detto: «Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare». 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non ce la faccio”. Sinner, succede in questo momento. “È crollato”

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