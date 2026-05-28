No non servono retinoidi e melatonina per tutelarsi dai vaccini Covid

Notizia in breve

È circolato un video in cui il dottore Giuseppe Di Bella, noto tra i sostenitori di medicine alternative e movimenti no vax, afferma che non sono necessari retinoidi né melatonina per proteggersi dai vaccini contro il Covid-19. Il video è stato condiviso su una pagina Facebook dedicata agli effetti collaterali dei vaccini. La clip dura pochi minuti e si concentra sulle dichiarazioni del medico.