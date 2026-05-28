No non servono retinoidi e melatonina per tutelarsi dai vaccini Covid

Da open.online 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È circolato un video in cui il dottore Giuseppe Di Bella, noto tra i sostenitori di medicine alternative e movimenti no vax, afferma che non sono necessari retinoidi né melatonina per proteggersi dai vaccini contro il Covid-19. Il video è stato condiviso su una pagina Facebook dedicata agli effetti collaterali dei vaccini. La clip dura pochi minuti e si concentra sulle dichiarazioni del medico.

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In diverse condivisioni tratte dalla pagina Facebook Effetti Collaterali Vaccini anti COVID-19 si riporta il breve estratto di una video-intervista al dottor Giuseppe Di Bella, un personaggio apprezzato negli ambienti vicini alle medicine alternative e ai movimenti No vax. Alla domanda dell’intervistatore, che gli chiede come tutelarsi dopo aver assunto tre dosi di vaccino, il medico consiglia i «retinoidi». Ma è un po’ come chiedere come tutelarsi dalla cintura di sicurezza o dal casco integrale. Per chi ha fretta:. Circola il video di un’intervista in cui si raccomanda l’assunzione di retinoidi, melatonina e altri composti per contrastare i presunti effetti tossici dei vaccini anti-Covid. 🔗 Leggi su Open.online

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