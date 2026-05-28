Niente seggi in aula Sollano Decio Terrana apre ai moderati | Pronti ad accogliere amministratori e movimenti civici

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aula Sollano è vuota durante la discussione, senza seggi occupati. Decio Terrana, rappresentante dell’Udc Sicilia, ha annunciato apertura ai moderati, indicando la disponibilità ad accogliere amministratori locali, consiglieri comunali, movimenti civici e operatori politici che si riconoscono nell’area moderata. La nuova fase politica coinvolge soggetti provenienti da diversi settori amministrativi e civici.

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L’Udc Sicilia apre una nuova fase politica rivolta ad amministratori locali, consiglieri comunali, movimenti civici e operatori politici che si riconoscono nell’area moderata. A lanciare l’appello è il coordinatore regionale Decio Terrana che dopo la tornata elettorale amministrativa - con l'Udc. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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