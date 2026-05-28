Taylor Swift ha chiesto agli invitati al suo matrimonio di presentarsi senza accompagnatori, specificando “niente +1, venite soli e non accompagnati”. La disposizione ha creato tensioni tra amici e parenti, che si sono trovati a dover rispettare questa richiesta rigida. La cerimonia si terrà il 3 luglio, in Sicilia, e il divieto di portare accompagnatori ha suscitato reazioni tra gli invitati. La richiesta si applica anche a eventuali ospiti come Dua Lipa, che si preparano a partecipare all’evento.

Secondo il Daily Mail, alcune ospiti starebbero meditando di non partecipare a causa della problematica regola di etichetta che imporrebbe alle donne single di presentarsi da sole. "Che devo fare? Sono timida, conosco poca gente e non sono amica di Gigi o Bella Hadid", ha detto al tabloid britannico un'invitata alle nozze dell'anno, notando che Taylor, più volte abbandonata da successivi boyfriend ma sporadicamente rimasta single lei stessa, l'avrebbe discriminata rispetto ad altre ospiti felicemente accoppiate come ad esempio Selena Gomez, ammessa a partecipare con il marito Benny Blanco. Il divieto del "plus one" sarebbe del resto in linea con quanto indicato nella Bibbia del galateo nordamericano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Niente +1, venite soli e non accompagnati”: il rigido galateo di Taylor Swift per il matrimonio con Travis Kelce mette in crisi amici e parenti

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