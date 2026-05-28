Nicolas Cage in True Detective 5? Il premio Oscar fa chiarezza sulle notizie apparse online

Nicolas Cage ha negato di essere coinvolto nella quinta stagione di True Detective. L’attore, attualmente in tournée con Spider-Noir, ha commentato le voci circolate online, precisando di non aver firmato alcun contratto. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da HBO o dal suo team riguardo a un suo possibile ruolo nella serie antologica. Cage ha sottolineato di non aver ancora deciso di partecipare a nuovi progetti televisivi.

L'attore, attualmente protagonista di Spider-Noir, ha parlato del suo possibile coinvolgimento nella serie antologica targata HBO. Nicolas Cage ha commentato le notizie pubbliccate online che sostenevano fosse tra i possibili protagonisti di True Detective 5, la nuova stagione della serie antologica prodotta da HBO. L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Spider-Noir, ha purtroppo smorzato le speranze dei suoi fan, spiegando la situazione attuale. L'update di Nicolas cage su True Detective 5 Rispondendo alle domande di Variety, Nicolas Cage ha spiegato perché non si hanno notizie del potenziale progetto dall'estate 2025. L'attore ha infatti sottolineato: "Penso stiano lavorando al materiale, ma non ne sento parlare da un po' di tempo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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