In Italia, Uber ha introdotto una funzione che permette agli utenti di registrare e conservare l’audio delle corse. La registrazione può essere condivisa direttamente tramite l’app con i sistemi di supporto della piattaforma se necessario. La funzione si chiama “scatola nera” e si attiva durante il viaggio, offrendo agli utenti la possibilità di mantenere una traccia audio delle corse.

Arriva anche in Italia una nuova funzione di UBER che consente agli utenti di registrare e conservare una traccia audio del viaggio e, in caso di necessità, condividerla direttamente tramite l’app con i sistemi di supporto della piattaforma. La novità – si legge in una nota – è pensata per offrire ai passeggeri maggiore tranquillità e un ulteriore modalità di accesso al supporto direttamente tramite l’app UBER. In pratica, la funzionalità offre ai passeggeri ( rider ) di registrare audio direttamente tramite l’app UBER durante una corsa e scegliere se condividere la registrazione con UBER in caso di segnalazione di un incidente relativo alla sicurezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nella app di Uber arriva la «scatola nera» che registra l’audio delle corse (e fa stare più sicuri)

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