Dopo la Coca-Cola 600, NASCAR ha sospeso due tecnici e multato un team. La sospensione riguarda i tecnici responsabili per un guasto tecnico che ha coinvolto la vettura di un pilota. La vincitrice della gara, appartenente a una squadra di supporto, è stata coinvolta in un problema tecnico legato a dadi e componenti meccanici. La gara ha visto anche altri guasti e problemi tecnici che hanno influenzato le prestazioni delle vetture.

?? Punti chiave Chi sono i tecnici sospesi dopo il guasto alla vettura di Legg? Come ha causato un problema tecnico la vincitrice JR Motorsports? Perché la responsabile della 23XI Racing è stata arrestata nel weekend? Quali conseguenze avranno le sanzioni sulle prossime gare di Nashville e Michigan??? In Breve Ian Schultz sospeso per Nashville e Deontae Jones per Michigan dopo distacco ruota. Multa di 5000 dollari per JR Motorsports per dadi mancanti sulla vettura 9. Evanna Howell sospesa a Cabar . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NASCAR: sospensioni e multe dopo la Coca-Cola 600 tra guasti e dadi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il bar brianzolo dove è "bandita" la Coca Cola e si beve solo la Gaza ColaIn un bar della Brianza, si può trovare solo Gaza Cola, mentre la Coca Cola è vietata.

La dieta quotidiana di Jordan Stolz, che non rinuncia mai a Coca Cola e caramelle frizzantiJordan Stolz, 21 anni, ha partecipato ai Giochi invernali di Milano-Cortina, dove si è distinto in alcune gare.