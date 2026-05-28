Narnese Marco Laureti nuovo tecnico | Una piazza importante storica ed esigente

La Narnese ha annunciato l'ingaggio di Marco Laureti come nuovo allenatore, in sostituzione di Marino Defendi. Laureti ha commentato che si tratta di una piazza importante, storica ed esigente.

Dopo l'addio a Marino Defendi, la Narnese ha ufficializzato nelle ultime ore il nome del nuovo allenatore. La società rossoblù comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Laureti. Allenatore Uefa A, Laureti è nell’organico rossoblù dal 2022 dove ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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