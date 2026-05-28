Napoli | Omicidio dello zainetto sconto di pena in appello Annullati 4 ergastoli

Da teleclubitalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un procedimento giudiziario a Napoli, quattro imputati coinvolti nell’omicidio noto come “lo zainetto” hanno visto ridursi la pena da ergastolo a 30 anni di reclusione. In primo grado erano stati condannati tutti all’ergastolo, ma in appello la sentenza ha annullato quattro delle quattro condanne definitive. La decisione riguarda i membri del gruppo che avevano partecipato all’omicidio, avvenuto alcuni anni fa.

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Napoli, Omicidio dello "zainetto", sconto di pena. Annullati 4 ergastoli L’uomo venne assassinato mentre, in auto stava accompagnando a scuola il nipotino di tre anni e, secondo gli inquirenti, i killer spararono malgrado sapessero che nella vettura c'era il pure il bimbo: la foto dello zainetto del piccolo, vicino al corpo dell'uomo, divenne virale. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il clan Mazzarella-D'Amico e i rivali dei Rinaldi: la vittima era il cognato del ras, detenuto, Ciro Rinaldi. La sentenza è stata emessa dalla terza sezione penale della Corte di assise di appello di Napoli e riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Omicidio dello zainetto, sconto di pena per il killer di Luigi Mignano

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