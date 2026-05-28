Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026. Siamo, infatti, nel bel mezzo della tripletta di fine maggio-inizio giugno che si è aperta nello scorso fine settimana con il Gran Premio di Francia e si concluderà nel prossimo weekend con il Gran Premio di Lettonia. In questa occasione, invece, ci attende il Gran Premio di Germania. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Teutschenthal per una tappa di estrema importanza per l’intera stagione e per la classifica generale della classe regina. Dopotutto, la MX2 in questa annata ci sta regalando una situazione che raramente si è vista nei campionati precedenti. Nessuno dominatore, nessuna fuga, l’equilibrio è ancora sovrano e il livellamento verso l’alto è totale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, la tappa di Teutschenthal proverà a chiarire una classifica mai così equilibrata

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