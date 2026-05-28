Morte a Venezia | Italo Bocchino le suona ai sondaggisti

A Venezia, Italo Bocchino ha criticato i sondaggi realizzati dagli esperti di mercato, sostenendo che spesso non riflettono correttamente l’orientamento degli elettori. La conduttrice Lilli Gruber ha commentato che le opposizioni non riescono a interpretare i dati, sottolineando le difficoltà nel prevedere i risultati politici in questa fase. Nessuna altra informazione è stata fornita sulla vicenda, né sui dettagli specifici delle contestazioni di Bocchino né sui risultati dei sondaggi.

Ma che è successo a Venezia? Semplice, secondo Lilli Gruber: «Le opposizioni non ne azzeccano una, anche in questo frangente non ne hanno azzeccata una. Perché? Che cosa sbagliano in particolare Giuseppe Conte ed Elly Schlein? Perché dovevano capitalizzare la vittoria del no al referendum costituzionale.». A Otto e mezzo, su La7, si parla di risultati freschi freschi delle elezioni amministrative. La storia è nota, perché si ripete quasi a ogni tornata: il centrosinistra era convinto di dare una spallata al governo ma è finita rovinosamente al tappeto. «Una lezione il centrosinistra la deve prendere da questo voto - sottolinea Lina Palmerini, del Sole 24 Ore -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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