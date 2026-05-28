Morandini R1 Group | Il cloud è un abilitatore per l’evoluzione digitale di un’azienda ma serve una governance – video

Il cloud è considerato un elemento chiave per l’evoluzione digitale delle aziende. Tuttavia, è necessario implementare una governance adeguata per gestire correttamente questa tecnologia. Secondo un rappresentante di R1 Group, l’adozione del cloud richiede attenzione a specifici aspetti legati alla gestione e alla sicurezza. La tecnologia permette di migliorare i processi aziendali, ma non basta la semplice migrazione, bisogna pianificare e controllare attentamente le modalità di utilizzo.

Il cloud “è ormai un abilitatore per l’evoluzione tecnologica di un’azienda, ma rispetto a questa scelta ci sono alcuni aspetti che vanno tenuti in considerazione”. Lo ha detto Giulio Morandini, amministratore delegato di R1 Group, a margine della seconda edizione del Bet (On Your Expertise) Forum, l’evento dedicato all’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale che riunisce professionisti, aziende e stakeholder del settore ICT e che quest’anno si è svolto a Napoli, a Palazzo Reale. “Il primo è il tema della governance: questa infrastruttura va gestita, governata, armonizzata e quindi è richiesta una competenza importante dal punto di vista della governance”, ha aggiunto Morandini, sottolineando come il cloud non possa essere semplicemente adottato ma debba essere anche controllato e integrato nei processi aziendali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Morandini (R1 Group): Il cloud è un abilitatore per levoluzione digitale di unazienda

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