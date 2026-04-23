Sanità | medicina digitale studio propone il Gdmp come modello di governance dinamica

Un nuovo studio propone il Gdmp come esempio di modello di governance dinamica per la medicina digitale. Con il rapido sviluppo delle tecnologie sanitarie, si evidenzia la necessità di modificare l’approccio alla gestione e all’implementazione di queste innovazioni. La discussione si concentra sull’adattamento delle strutture di controllo e di regolamentazione per rispondere alle sfide di un settore in costante trasformazione.

(Adnkronos) – La continua evoluzione della medicina digitale rende necessario di un cambio di paradigma nella gestione delle nuove tecnologie. Per garantire la sicurezza e sostenere un’implementazione equa in contesti e popolazioni eterogenee, i modelli regolatori tradizionali, fondati su approcci statici e centrati sul prodotto, mostrano sempre più i loro limiti: servono forme di governance. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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