Catanzaro vs Monza andata finale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Domani si disputa la partita di andata della finale playoff di Serie B 20252026 tra le squadre di Catanzaro e Monza. La gara rappresenta il primo incontro dell’ultimo atto per ottenere la promozione nella massima serie. I calabresi, che hanno sorpreso durante la stagione, affrontano i brianzoli, che cercano di tornare in Serie A dopo una precedente esperienza. La partita sarà trasmessa su piattaforme ufficiali e canali sportivi dedicati. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ultime ore.
Gara valida per la finale di andata dei playoff di Serie B 20252026. Il primo round dell’ultimo atto per la promozione nella massima categoria mette di fronte i sorprendenti calabresi e i brianzoli che aspirano a ritornare subito sul grande palcoscenico della A. Catanzaro vs Monza si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ultima volta che la Serie A ha ospitato i calabresi risale alla stagione 198283, e questo fa capire il grande campionato svolto dalla squadra di Aquilani. Dopo il quinto posto della regular season, l’avventura dei giallorossi ai playoff si è aperta con il 3-0 rifilato all’Avellino, per poi ripetersi nella semifinale contro il Palermo, vinta all’andata per 3-0 e persa per 2-0 al ritorno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Semifinale playoff di Serie B Juve Stabia e Monza pareggiano 2 2
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