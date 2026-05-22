Catanzaro vs Monza andata finale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani si disputa la partita di andata della finale playoff di Serie B 20252026 tra le squadre di Catanzaro e Monza. La gara rappresenta il primo incontro dell’ultimo atto per ottenere la promozione nella massima serie. I calabresi, che hanno sorpreso durante la stagione, affrontano i brianzoli, che cercano di tornare in Serie A dopo una precedente esperienza. La partita sarà trasmessa su piattaforme ufficiali e canali sportivi dedicati. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ultime ore.

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