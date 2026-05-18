Sta per arrivare la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, un reality show che mette alla prova i partecipanti con diverse tentazioni e sfide. La produzione ha annunciato l’arrivo di nuovi concorrenti, pronti a sfidarsi per vincere premi e affrontare le proprie vulnerabilità. La trasmissione tornerà in televisione nelle prossime settimane, con nuove dinamiche e situazioni che coinvolgeranno i protagonisti. I dettagli sui partecipanti e il format sono stati confermati dalla produzione, senza ulteriori anticipazioni.

Preparatevi, nerd e divoratori di reality show, perché l’adrenalina sta per tornare alle stelle! Siete pronti a scoprire quanto costa resistere alle tentazioni? La seconda, attesissima stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è ai nastri di partenza. Lo show targato Sky Original, prodotto dalla maestria di Blu Yazmine, farà il suo debutto ufficiale a partire da giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW. E per chi preferisce la TV in chiaro? Niente paura: le repliche andranno in onda tutti i martedì in prima serata su TV8, a partire dal 26 maggio. Ma chi saranno i coraggiosi (o forse incoscienti?) viaggiatori di quest’anno pronti a sfidare le proprie debolezze? La redazione di NerdPool. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: in arrivo la seconda stagione. Ecco i nuovi protagonisti!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo | Stagione 2 | Sky Italia

Sullo stesso argomento

“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, seconda stagione: quando in tv e cosa sappiamoLa seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, l’esperimento sociale che ha conquistato tantissimi spettatori, arriva il 21 maggio...

Money Road torna su Sky: la data di debutto della seconda stagione è ufficialeIl fenomeno televisivo dello scorso anno torna su Sky e in streaming su NOW con la seconda stagione.

Manca pochissimo alla partenza della seconda stagione di #MoneyRoad - Ogni tentazione ha un prezzo. Lo strategy game che mette alla prova un gruppo di persone comuni in una giungla piene di tentazioni, ci aspetta da giovedì 21 maggio 2026 su Sky in S x.com

[SPOILER] Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: ecco quando arriva la seconda stagione su Now e Sky! reddit

Money Road 2, chi sono i 12 concorrenti del reality condotto da Fabio CaressaDa Riccardo a Simona, ecco chi sono i 12 concorrenti della seconda edizione di Money Road 2 e le loro storie. alfemminile.com

Money Road 2026, al via la nuova edizione con Fabio Caressa: quando e dove vederlo in tv e concorrentiMoney Road - ogni tentazione ha un prezzo, al via la nuova edizione con Fabio Caressa: dove vederlo in tv e chi sono i 12 concorrenti ... superguidatv.it