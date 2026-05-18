Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo | in arrivo la seconda stagione Ecco i nuovi protagonisti!

Da nerdpool.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per arrivare la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, un reality show che mette alla prova i partecipanti con diverse tentazioni e sfide. La produzione ha annunciato l’arrivo di nuovi concorrenti, pronti a sfidarsi per vincere premi e affrontare le proprie vulnerabilità. La trasmissione tornerà in televisione nelle prossime settimane, con nuove dinamiche e situazioni che coinvolgeranno i protagonisti. I dettagli sui partecipanti e il format sono stati confermati dalla produzione, senza ulteriori anticipazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Preparatevi, nerd e divoratori di reality show, perché l’adrenalina sta per tornare alle stelle! Siete pronti a scoprire quanto costa resistere alle tentazioni? La seconda, attesissima stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è ai nastri di partenza. Lo show targato Sky Original, prodotto dalla maestria di Blu Yazmine, farà il suo debutto ufficiale a partire da giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW. E per chi preferisce la TV in chiaro? Niente paura: le repliche andranno in onda tutti i martedì in prima serata su TV8, a partire dal 26 maggio. Ma chi saranno i coraggiosi (o forse incoscienti?) viaggiatori di quest’anno pronti a sfidare le proprie debolezze? La redazione di NerdPool. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

money road 8211 ogni tentazione ha un prezzo in arrivo la seconda stagione ecco i nuovi protagonisti
© Nerdpool.it - Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: in arrivo la seconda stagione. Ecco i nuovi protagonisti!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo | Stagione 2 | Sky Italia

Video Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo | Stagione 2 | Sky Italia

Sullo stesso argomento

“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, seconda stagione: quando in tv e cosa sappiamoLa seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, l’esperimento sociale che ha conquistato tantissimi spettatori, arriva il 21 maggio...

Money Road torna su Sky: la data di debutto della seconda stagione è ufficialeIl fenomeno televisivo dello scorso anno torna su Sky e in streaming su NOW con la seconda stagione.

money road money road ogni tentazioneMoney Road 2, chi sono i 12 concorrenti del reality condotto da Fabio CaressaDa Riccardo a Simona, ecco chi sono i 12 concorrenti della seconda edizione di Money Road 2 e le loro storie. alfemminile.com

money road money road ogni tentazioneMoney Road 2026, al via la nuova edizione con Fabio Caressa: quando e dove vederlo in tv e concorrentiMoney Road - ogni tentazione ha un prezzo, al via la nuova edizione con Fabio Caressa: dove vederlo in tv e chi sono i 12 concorrenti ... superguidatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web