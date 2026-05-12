I Mondiali del 2026 si svolgeranno in tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico, con un totale di sedici impianti. Questi stadi accoglieranno il primo torneo con 48 squadre e 104 partite, segnando una novità rispetto alle edizioni precedenti. Tra le strutture coinvolte ci sono alcuni degli stadi più noti, come quelli situati nelle principali città di ciascun paese. La distribuzione degli impianti copre diverse regioni per garantire l’ospitalità dell’evento.

Gli stadi dei Mondiali 2026 sono sedici, distribuiti su tre Paesi — Stati Uniti, Canada e Messico — per ospitare il primo Mondiale a 48 squadre e 104 partite della storia. Quasi il doppio rispetto al Qatar 2022. La partita inaugurale si gioca l’11 giugno 2026 a Città del Messico, allo storico Estadio Azteca (oggi ribattezzato Estadio Banorte per sponsorizzazione); la finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. In mezzo, una mappa di cattedrali del football americano, dell’MLS e del calcio messicano. Tre fusi orari, dieci ore di volo da costa a costa, e un’unica Coppa del Mondo. L’Italia non ci sarà — terza esclusione consecutiva — ma il torneo resta il più grande mai organizzato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stadi Mondiali 2026, la guida ai 16 impianti tra USA, Canada e Messico: dall’Azteca al MetLife

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