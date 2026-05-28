Il Molise ha dichiarato lo stato di calamità a causa di danni stimati in 30 milioni di euro all’agricoltura. Si attende di conoscere l’effetto di questi danni sulle strade rurali e su come influenzeranno la prossima stagione agricola. Sono inoltre in fase di sblocco fondi nazionali destinati alle aziende colpite, per sostenere il ripristino e la ripresa delle attività agricole nella regione.

? Punti chiave Come influenzeranno i danni alle strade la prossima stagione agricola?. Quali fondi nazionali verranno sbloccati per le aziende colpite?. Chi dovrà validare i dati tecnici per ottenere i rimborsi?. Perché i costi energetici aggravano il disastro causato dal maltempo?.? In Breve Danni stimati in 30 milioni di euro tra colture e infrastrutture agricole.. Maltempo occorso nei mesi di marzo e aprile ha colpito il territorio.. Salvatore Micone coordina l'invio della documentazione tecnica al Governo nazionale.. Piogge violente hanno compromesso la viabilità interpoderale in diverse zone regionali.. La Giunta regionale ha approvato... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, stato di calamità: 30 milioni di danni per l’agricoltura

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Maltempo, danni per 400 milioni di euro. Roberti chiede stato di emergenza e calamità - 03/04/2026

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